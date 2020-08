Chiariello: "Giù le mani da Gattuso, il progetto Napoli deve ripartire da lui"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“È evidente che il Barcellona è un ostacolo altissimo, ma la storia è fatta di sorprese. Giù le mani da Gattuso, questa volta lo dico io. Mi sono permesso di poter dire che alcune cose non mi convincevano, adesso non mi aspetto nulla da lui. Qualsiasi sia il risultato di Barcellona, Gattuso è la pietra miliare da cui ripartire. Il progetto deve ripartire da Gattuso, uomo onesto e serio che ha le qualità per potersi imporre".