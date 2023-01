Chiariello: "Vi spiego da dove nasce la leggenda di Spalletti che crolla nel girone di ritorno"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

"Voglio fare un confronto che smentisce molti luoghi comuni. Escludo dal novero delle più forti la Juventus per le note vicende giudiziarie e perché non la annovero tra le concorrenti allo scudetto, ma se c’è una squadra che può rappresentare un minimo pericolo per il Napoli è l’Inter. Com’è la gestione tecnica di Inzaghi rispetto a quella di Spalletti? Inzaghi fa sempre malissimo nel girone di ritorno, al contrario di quanto si dice di Spalletti che si è rivelata una bugia. Il signor Spalletti, negli ultimi 9 campionati italiani dove ha allenato appieno, ha un curriculum di tutto rispetto, centrando sempre la Champions e facendo una sola volta sesto con la Roma. Da dove nasce la leggenda di Spalletti che crolla? All’Inter. Il primo anno ha perso ben 10 punti nel girone di ritorno, l’anno dopo ha fatto -9. L’anno scorso, al Napoli, invece ha fatto 39 all’andata e 41 al ritorno. La pazza Inter li ammazza un po’ tutti: Inzaghi ha una tendenza a calare, inequivocabilmente, Spalletti no. Seppure dovesse calare, raggiungendo il suo storico record negativo, questo Napoli con 90 punti ha già lo scudetto cucito in petto".