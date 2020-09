Chiariello su Milik: "Sta litigando di brutto con De Laurentiis per quella multa presa per via del ristorante in Polonia"

A Campania Sport, in diretta su Canale 21, ha parlato il giornalista Umberto Chiariello. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Allegri potrebbe essere l'obiettivo di Friedkin per fare grande la Roma. Milik, a lungo raggio, potrebbe essere un obiettivo non più primario. La Roma ha chiesto al Napoli di rivedere le condizioni, vuol spendere di meno, e De Lauerentiis si è arrabbiato. Milik e De Laurentiis stanno litigando di brutto sulla questione delle multe. Allan, pur di andare all'Everton, ha rinunciato a due stipendi. Milik ha avuto una multa dal Napoli per un suo ristorante in Polonia. C'è l'ipotesi che la Juve aspetti Suarez a gennaio e nel frattempo si affidi a uno come Giroud. Allan ebbe una proposta da 6 mln dal PSG, il Napoli gli promise un adeguamento di contratto e non gliel'ha mai dato. La storia del 5 novembre ha deciso i rapporti tra il Napoli ed Allan. Il brasiliano arrivò quasi alle mani con Edoardo De Laurentiis".