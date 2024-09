Chiariello su CN24: "Conte persona sana di mente: sarebbe una follia se dicesse ciò. Kvara? Il cambio ci stava tutto a Torino"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

“Considero Conte una persona sana di mente perché solo un pazzo potrebbe dire che, una squadra che lo scorso anno è arrivata decima, già possa competere oggi per lo scudetto. A meno che non abbia comprato tutti insieme tutti i fenomeni forse lo vincerebbe. L’obiettivo è tornare nell’alveo Champions. Se poi si realizza una situazione tipo quella di Spalletti al primo anno dove l’Inter toppa lo scudetto a Bologna, il Napoli ebbe la possibilità ma non ne approfittò. Ci mangiammo le mani per un possibile scudetto. Stessa situazione quest’anno, il Napoli lotta per i primi posti. Ma se dovesse verificarsi che l’Inter non sia l’ammazza campionato, che la Juve non riesce a decollare e il Milan continua ad avere alti e bassi, il Napoli potrà inserirsi in un discorso che non le compete ma Conte non se lo farebbe sfuggire.

Credo che la veste tattica definitiva del Napoli sia quella vista a Torino con il 4-2-3-1 che diventa un 4-4-1-1 o 4-5-1 in fase di non possesso. Spalletti spesso difendeva con due linee da quattro con Zielinski che si alzava sulla prima linea di pressing. La stessa cosa si è vista contro la Juve dove McTominay si alzava in pressing dietro Lukaku con Kvara e Politano più bassi. Al massimo si potrebbe giocare 4-3-2-1 come piano B.

La sostituzione di Kvara ci stava tutta così come tutto il tridente. Questo significa che Conte non fa sconti a nessuno. Ha dimostrato di essere un allenatore che tiene tutti in considerazione vedi Foloriunsho prima allontanato e poi reintegrato ed inserito in una gara importante come quella di sabato”.