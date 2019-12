Chiariello: "Spalletti è un leader che divide, mai Allegri: vi dico il mio sogno irrealizzabile!"

Il noto giornalista Umberto Chiariello durante la trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Però per il dopo-Ancelotti sento nome che Gennaro Gattuso, che è un noto buttafuori ed altro ex Milan: vade retro, Satana! Luciano Spalletti è un leader, ma un leader che non unisce, lui divide. Massimiliano Allegri? E' l'anticalcio e non lo vorrei mai. Marcello Lippi sarebbe straordinario, ma è un sogno mio irrealizzabile. Forse nessuno può cambiare la situazione".