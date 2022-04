Umberto Chiariello, ospite di Club Napoli All News su Teleclubitalia, ha dichiarato:

“Il sogno scudetto è sfumato, il campionato è dell’Inter. Ma il Napoli non deve mollare. Spalletti ha molte partite sulla coscienza come quella col Sassuolo, con la Fiorentina e con la Roma. È un bravo tecnico ma non ti fa fare il salto di qualità. L'uomo giusto per Napoli? Sarà riconfermato per l’anno prossimo, perché l’obiettivo sarà sempre quello del piazzamento Champions".