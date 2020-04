Chiariello: "Spadafora commette un grave errore: non si può tornare ad allenarsi, senza poi riprendere il campionato"

Napoli calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Basta con le bugie, con la smania di protagonismo di gente che ha vissuto nel sottobosco politico. Davvero vogliamo affidarci a queste persone? Giuseppe Conte dovrebbe dire “Il Premier sono io e nessuno può smentirmi”, stiamo scherzando? Un qualsiasi sottosegretario alla salute che si permette di parlare, dare giudizi, ma chi sei? Volete chiudere il calcio? Giuseppe Conte decide e si assume la responsabilità politica. Il Paese si è sacrificato in una maniera clamorosa e disciplinata, adesso bisogna avere una strategia per uscire a lavorare e produrre con meno rischio possibile. La cosa più grave è che Spadafora che di sport non capisce una mazza dice “Poi vediamo se riusciamo ad aprire agli allenamenti, ma non si sa se si gioca”. Quello che non capisce è che si crea ulteriore danno, uno con un minimo di intelligenza come fa a non capire certe cose? Se si gioca si torna ad allenarsi, se non si gioca non si allena".