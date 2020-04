Chiariello: "Sono scettico per il mercato del Napoli. Tanti andranno via in attacco, ma chi arriverà?"

Calciomercato - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“De Laurentiis in questi giorni si materializza all'improvviso per fatti e poche parole. Il Napoli ha trovato ben 8 obiezioni al protocollo, uno di quelli più attenti e sta lavorando attivamente per trovare il bandolo della matassa. Dopo gli omaggi agli ospedali, come segnale verso la città, ha acquistato la maglia di Mertens, ma sono scettico. Allan e Koulibaly andranno via, ripartenza quasi totale per l'attacco: restano Politano e Insigne, gli altri andranno via. Chi verrà? Sappiamo che c'è Petagna in entrata, il resto non si sa".