Chiariello: "Si torna in campo il 4 maggio, ma il calcio richiede delle misure d'emergenza"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Oggi tra i tanti giornali, Repubblica è quella che titola con maggiore enfasi: “Calcio in campo tra 50 giorni, a fine Maggio senza pubblico, lo scudetto può arrivare anche ad Agosto”. E' un titolo che condivido, è chiaro a tutti che il 4 maggio i giocatori scenderanno in campo fermo restando che la curva del Coronavirus vada nel senso giusto. Nel frattempo il calcio chiede 4 misure: fondo salva calcio, proroghe, cassa integrazione per i calciatori che guadagnano fino a 50.000 euro e la riapertura al betting. Queste sono le misure che il calcio richiede oltre la ripresa degli allenamenti".