Chiariello: "San Siro in vendita, stadio nuovo per Inter e Milan a soli 150 milioni. Quando accadrà a Napoli?"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista: "Mentre a Napoli c'è polemica sugli spogliatoi non ultimati per tempo, arriva una notizia da Milano, dal sindaco Sala, molto interessante. Il Comune è disposto a vendere San Siro a Milan e Inter. La valutazione, però, deve essere congrua. Ad occhio, penso valga 70 milioni. Lì, inoltre, c'è il vantaggio di poter ripartire il costo tra le due squadre: ma vi rendete conto che il tempio del calcio italiano costa così poco? Poi c'è un'idea: abbattere San Siro per fare uno stadio nuovo, intervento che costerebbe 45 milioni. Se andiamo a guardare, in totale sono 115 milioni, e se costruire uno stadio costa 200 milioni, Milan ed Inter avrebbero uno stadio nuovo per 150 milioni a testa. E noi a Napoli parliamo degli spogliatoi".