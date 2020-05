Chiariello: "Mertens? Non arrivano buone notizie, il rischio danno d'immagine blocca tutti i rinnovi"

Serie A - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale21: "Rinnovo Mertens? Stallo totale. Non è una buona notizia. Dopo l'incontro del 1 marzo ci si aspettava una conclusione rapida. Continuo a credere che l'ostacolo delle possibili cause per danno d'immagine rimane altissimo per ogni rinnovo. Non c'è un solo manager di calciatore disposto a firmare con questo rischio. Le multe sono sicure e doverose, ci saranno cause precise in tal senso. Il problema sono le benedette cause. Se De Laurentiis firma un impegno a non farle, si sbloccheranno tanti rinnovi. Il primo quello di Zielinski".