Chiariello: "Ounas e Callejon situazione intricate, spetta a De Laurentiis trovare una soluzione"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Il Napoli è uno di quei casi paradigmatici di situazioni particolari. Ounas, il famoso talento francese, di cui avremmo fatto volentieri a meno, sarebbe dovuto essere riscattato e non è stato così. L'altro caso è Callejon, va via al 99%, vorrebbe andare a Valencia o Siviglia, ma sarà costretto di rimanere in Italia fino al 31 agosto e giocare. Una situazione molto ingarbugliata, queste sono le conseguenze del Coronavirus e De Laurentiis dovrà sbrigarsene".