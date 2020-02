Chiariello: "Ora Mertens può restare, ci sono problemi sul rinnovo di Milik: questo il nuovo scenario. Callejon? Rapporto straordinario con Gattuso" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Umberto Chiariello nel suo editoriale durante il Campania Sport in onda su Canale 21:

"Si pensava che Mertens fosse al passo di addio e che a gennaio potesse andare via già. Il Napoli avrebbe cercato, si diceva, un'alternativa importante a Milik dimenticando che Llorente ha un biennale. Invece, sta accandendo qualcosa di diverso. Mertens ha avuto delle offerte reali, si è curato in Belgio ad Anversa. Il Napoli non riesce a convincere Milik a rinnovare e il polacco rifiuta tutte le offerte proposte. Il Napoli ce l'ha con Zielinski e Milik e se continuerà a rifiutare le proposte azzurre, andrà sul mercato col belga che sarà compagno di reparto di Petagna. Come terzo attaccante potrebbe arrivare un giovane al posto di Llorente: Pinamonti o Mateta del Mainz. Callejon? E' il giocatore che storicamente deve andare via ogni anno, poi resta e diventa importante: c'è un rapporto straordinario con Gattuso. E' da vedere se farà come Albiol o diversamente".