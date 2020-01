Chiariello: "Non credo che Ibra possa cambiare il Milan. Per lo scudetto sarà lotta a tre"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Ibrahimovic ha tolto l'attenzione da tutti i problemi degli altri, cominciando da quelli del Milan e Boban dice: "Non dimentichiamo l'Atalanta". Pensate che un 38enne, per quanto di alto livello, possa cambiare una squadra intera? Non credo, anche se è uno dei pochi carismatici al mondo. Credo piuttosto che la giornata di campionato sarà molto interessante. L'Inter, contrariamente a ciò che dice la classifica, al San Paolo troverà un grosso ostacolo e lo stesso Parma venderà cara la pelle a Bergamo. Il campionato è ancora magmatico per molti aspetti: la corsa scudetto è una corsa a tre, Lazio terza incomoda. L'Inter potrebbe avere qualche problema, la Juventus non ha ancora una definizione, è strana, prende troppi gol, sarà anche per l'arrivo di De Ligt, ma la Juve non sembra più la schiacciasassi del passato. Chi vincerà? Bella domanda".