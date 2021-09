Chiariello: "Napoli esaltante, ma fossi De Laurentiis farei il pazzo per la Coppa d'Africa! Perchè i campionati non si fermano? Questo è uno scandalo..." [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda su Canale 21. Ecco i temi trattati nel suo editoriale post gara contro il Cagliari:

"Questo Napoli è davvero esaltante. I partenopei hanno vinto la loro sesta partita consecutiva portandosi a più quattro sull'Inter. Osimhen ha mandato fuori giri un difensore esperto come Godin. Avrei voglia di esultare, sbilanciarmi anche sulle possibilità del Napoli di fare una grandissima stagione, ma c'è una cosa che non mi dà pace: parlo della Coppa d'Africa. Perché il campionato non si ferma? Vi pare normale che il Napoli debba rinunciare ai suoi calciatori più forti come Osimhen, Anguissa e Koulibaly? Fossi in Aurelio De Laurentiis farei il pazzo, denuncerei tutti. I partenopei non possono fare a meno di tanti giocatori così decisivi: questo è uno scandalo che non ha ragione di esistere. Questa cosa mi fa imbestialire e spero che a Castel Volturno qualcuno si incateni, faccia di tutto per risolvere questo grande problema"