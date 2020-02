Chiariello: "Napoli da montagne russe! Stasera bisognerebbe tifare Juventus"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Quando De Laurentiis decise di cambiare allenatore, scelse Gattuso e lo presentò come Ringhio Starr. Oggi la Gazzetta ha certificato Ringhio Starr col titolo della prima pagina. E' un Ringhio più da montagne russe perché questo signore al Napoli ha fatto 5 vittorie e 5 sconfitte. Intanto impazza la polemica sulle Poste Italiane, perché Sarri ha detto che se voleva vivere tranquillo avrebbe lavorato per loro. Stasera Milan-Juve, il Napoli dovrebbe tifare per la Juve perché se vince la Coppa Italia, si apre uno spazio per l'Europa League, in caso contrario, non ce ne sarebbe".