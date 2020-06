Chiariello: "Mi raccomando, niente giudizi a fine Napoli-Inter. Un lockdown così non l'abbiamo mai vissuto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore della trasmissione:

“Si torna a giocare, ma non si torna alla normalità quindi le polemiche non finiscono. Oggi è il turno di Mediaset che vuole le partite in chiaro, non accetta che TV8 mandi delle partite in chiaro. La RAI ha la Coppa Italia in chiaro e Mediaset vuole la sua fetta di torta. Il Covid è anche un'occasione per guardare i propri interessi. È giusto che Mediaset si allinei a questo discorso, ma è un calcio litigioso. Nel frattempo aspettiamo che il protocollo cambi prima del 20, intanto stasera e domani sera avremo il calcio vero. Si affrontano 4 squadre che contano, aspettando la finale di mercoledì 17 con il Presidente della Repubblica. Che Napoli avremo domani sera in campo? Non si era mai verificato a memoria d'uomo, un caso di fermo agonistico di oltre 2 mesi. I tempi della ripresa tra una stagione e l'altra non arrivano ad un mese. Un lockdown così non lo conosce nessuno e capire atleticamente, mentalmente, come scenderanno in campo i giocatori, lo si capirà solo a fine partita. Invito tutti a evitare di dare giudizi prematuri, in questo momento nulla è come pare. Sento troppo trionfalismo su Napoli-Inter".