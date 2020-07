Chiariello: "Lobotka può essere il centrocampista che serve al Napoli, è costato più di Demme"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“Ben vengano le diffide e le squalifiche perché ci permettono di vedere altro. È da un po' che metto nel mirino Lobotka, perché sono convinto sia un giocatore di livello superiore a Demme. Non dico che Demme non sia un buon giocatore, è stato l'elemento chiave della riscossa azzurra, tatticamente si fa sentire molto, ma ha limiti tecnici evidenti. Lobotka è costato molto più di Demme e può essere determinante per trovare quel regista di classe che serve al Napoli".