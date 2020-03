Chiariello: "Lo sport mondiale si ferma, le chiacchiere stanno a 0 da molto tempo"

Ultime notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Il calcio è rinviato a data da destinarsi. Non era facile, ma non troppo difficile, capire che ogni previsione fatta per Maggio era ottimistica e che bisogna prendere atto che bisogna rinviare tutto. Olimpiadi 2021? Si vedrà, tutti spingono affinché si faccia entro quest'anno. Lo sport mondiale si ferma, i professionisti dovranno fare un tour de force estivo. Le chiacchiere stanno a 0 da molto tempo, è solo momento di attesa e riflessione".