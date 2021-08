Chiariello, le pagelle di Genoa-Napoli: "Spalletti il migliore! Bene Insigne e Petagna, tre azzurri non sufficienti"

Notizie Napoli calcio. Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21 assegnando i suoi voti al Napoli nel match vinto per 1 a 2 contro il Genoa:

"Benissimo Kalidou Koulibaly (sette), molto positiva anche la prestazione di Kostas Manolas (6.5). Il greco ha sbagliato un passaggio semplice che stava costando caro ai partenopei, ma è stato comunque autore di una buona prova. Meno bene Mario Rui e Di Lorenzo: sufficienza ad entrambi".

"Il migliore è stato Luciano Spalletti (7.5): il mister è capace di leggere alla perfezione le partite. Sette pieno per Lorenzo Insigne e per Andrea Petagna. Quest'ultimo va ammirato anche perché, pur partendo dalla panchina e vistosi scavalcare da tutti, ha dimostrato di essere un grande professionista. Tre le dolenti note: Fabian Ruiz, Elmas e Lozano. Per loro un 6- proprio perché non voglio essere troppo cattivo dopo una vittoria. Se Fabian ha segnato e Lozano ha avuto comunque delle occasioni, il macedone ha molto deluso, non ha fatto assolutamente nulla"