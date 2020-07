Chiariello: “Le mie critiche a Gattuso sono poche, tra queste il non valorizzare il patrimonio del Napoli come Meret e Lozano”

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“Lozano riparte da dove l'aveva piazzato Ancelotti: al centro dell'attacco. Milik ha uno strano destino, non ha mai giocato le partite importanti e la gente lo incolpa di essere stato poco determinante. Tutti ricordano la parata di Alisson al Liverpool con Milik che era entrato dalla panchina. Oggi di necessità virtù: Milik squalificato, Mertens ai box e Llorente turista a Capri pagato dalla società. Quel che conta è che Lozano giochi e dimostri, non credo affatto che questo calciatore abbia improvvisamente come si gioca al calcio. Le mie critiche a Gattuso sono poche, tra queste il non valorizzare il patrimonio del Napoli: Meret e Lozano".