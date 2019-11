Umberto Chiariello a RPN: “Irrompono le romane, Fonseca una sorpresa. Corsa a due per lo scudetto, a cinque per la Champions ed il Napoli delude”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Irrompono le romane dopo un periodo di apprendistato. Questo campionato ha già dato qualche piccola sentenza: il Milan fa crack, il Napoli delude e le romane fanno meglio del previsto. Se per la Lazio si parlava di mancanza di maturità, la Roma di Fonseca è sicuramente una sorpresa in positivo, anche meglio di Garcia. Quella Roma non vinse lo scudetto, ma arrivò seconda ed il Napoli terzo. Oggi Fonseca prende un gruppo disastrato, una squadra incompleta, falcidiata da infortuni gravissimi e si inventa un centrocampista, Mancini, riesce a trovare una quadra con Veretout e ora rivitalizza Santon, Pastore, non guarda in faccia a nessuno. Atalanta sempre lì, il Napoli si vede persino soprassare dal Cagliari di Maran. Settimo posto è nessuno che nei peggiori auspici poteva immaginare a inizio stagione. Corsa a due per lo scudetto, corsa a cinque per due posti in Champions. Napoli in retroguardia, qualcosa che di certo non ci aspettavamo".