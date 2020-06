Chiariello: "Invece di pensare alle cose serie, neghiamo alla gente di godersi uno spettacolo"

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Mentre noi del mondo del calcio stiamo ancora discutendo sulla riapertura degli stadi, la società si muove in un altro senso. In un Paese attanagliato dal Covid-19, c'è gente – un generale dell'arma dei Carabinieri – come Pappalardo che fa manifestazioni di piazza. Ultras al grido di Mussolini, Hitler, Fascismo, fanno assembramenti menandosi tra di loro. San Raffaele di Milano, ne vogliamo parlare? Il Covid c'è e dobbiamo conviverci. In tutto ciò, invece di occuparci delle cose serie, neghiamo alla gente di poter tranquillamente assistere ad uno spettacolo".