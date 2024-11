Chiariello: "Il rigore c'è, arbitro ad altissimo livello! Meret incerto e c'è un problema centravanti"

Il giornalista Umberto Chiariello nel consueto editoriale a Canale21 durante il programma Campania Sport, ha analizzato il pareggio ottenuto dal Napoli in casa dell'Inter.

Il Napolin esce da San Siro con 4 punti in 2 partite. Batte il Milan e pareggia con l'Inter. Per un pelo non ha sbancato con quella girata all'ultimo minuto: la palla si è alzata di pochissimo. Sarebbe stata una grande beffa per l'Inter, che ha saputo recuperare lo svantaggio. Il tiro di Calhanoglu ha visto un Meret incerto, per il resto nel secondo tempo il portiere ha tenuto botta bene ma certamente ha sulla coscienza il gol del apreggio dell'Inter.

L'Inter ha avuto la grande occasione con l'ingenuit√† di Anguissa che ha commesso fallo da rigore su Dumfries: il rigore c'√® e non sapere sul pianista. perch√® stasera l'arbitro Mariani ha diretto ad altissimo livello. Nulla da dire sull'arbitro. Rigore ingenuo, stupido ma c'√®. Calhanoglu per√≤ la sbatte sul palo. Dalla possibile vittoria l'Inter ha rischiato la sconfitta. Il pari ci sta, il Napoli per√≤ ha creato molto poco. Ancora una volta Lukaku √® stato statico e marcabile: ha fatto pi√Ļ Simeone in pochi minuti che lui. E' un problema il centravanti. Lukaku √® diventato un problema per il Napoli, sta dando davvero poco sul piano del gioco: non si rende pericoloso praticamente mai.¬†

Si riparte per un'altra maledettissima sosta per le nazionali, ma il Napoli ci arriva con la testa della classifica. Come un vecchio film intitolato 'Mucchio selvaggio', in classifica ci sono tutte in pochi punti. Davvero tutte in due punti, mai vista una cosa del genere. Pi√Ļ sono i contendenti meglio √® per tutti. Il Napoli ha ritrovato la solidit√† difensiva, Conte non si fa battere due volte di seguito. Punto a San Siro, √® oro colato. Sulpiano del gioco, ripassate. Pensate che oggi ha fatto appena l'80% di passaggi riusciti, una percentuale molto bassa. Un mare di passaggi all'indietro e orizzontale: la qualit√† tecnica √® venuta a mancare. Sul piano del gioco il Napoli √® ancora un cantiere aperto anche se ha corso pi√Ļ degli avversari. C'√® la vetta della classifica, non possiamo negare che ci piace assai"