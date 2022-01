Chiariello: "Il Napoli non prenderà un sostituto di Insigne, ci sono quattro soluzioni interne. E poi c'è Zerbin..."

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista, a Canale 21 ha parlato delle ultime notizie in casa Napoli:

"Tutti dicono che verrà un sostituto di Insigne ma io non sono così convinto che il Napoli interverrà sul mercato, anzi. Giuntoli sta pensando di dare fiducia a calciatori che già ci sono in rosa e giocano da quelle zone di campo. Parlo di Lozano, Politano, Ounas ed Elmas. Poi tornerà anche Zerbin che sta facendo bene a Frosinone. Non verrà preso dunque questo attaccante fantasmagorico, perché Spalletti ha già in casa le soluzioni".