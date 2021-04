Chiariello: "Il Napoli a Torino è chiamato a vincere ma potrebbe bastare anche un pari: c'è una buona e una cattiva notizia"

L'editoriale di Umberto Chiariello a "Campania Sport" in onda su Canale 21: "Il campionato in parte corre per il Napoli e in parte no. Chi sta facendo di tutto per creare un disastro epocale nella usa storia è la Juventus, che rischia di essere estromessa dalla Champions dopo aver creato il golpe della Superlega. La Juve ha pareggiato con fatica con la Fiorentina. Chi invece ha sparigliato le carte è il Cagliari. I sardi erano già morti e sepolti ed invece traggono la forza per fare tre vittorie consecutive. Con questo strappo il Cagliari ha messo in crisi e sull’allerta non solo il Benevento ma anche Spezia e Torino. Ora i granata sono invischiati in piena bagarre salvezza nonostante lo sforzo prodotto dopo l’arrivo di Nicola. Il Torino deve giocare col Napoli e nel recupero del 18 maggio contro la Lazio. Il Napoli a Torino è chiamato a vincere, ma potrebbe bastare anche un pari. Ci sono due notizie: una bella e una brutta. Quella bella è che il Napoli è matematicamente in Champions se vince tutte le sei prossime gare, per gli effetti degli scontri diretti di quelle che lo sopravanzano. Quella brutta è che però deve vincere, questo significherebbe che gli azzurri chiudere il campionato con 7 vittorie consecutive, facendo n girone di ritorno da 47 punti, con 15 vittorie su 19 partite, 2 pareggi e 2 sconfitte. Sarebbe un punteggio altissimo, solo due volte nella storia il Napoli ha fatto meglio, entrambe con Sarri con 48 punti".