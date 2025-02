Chiariello: "Il destino non è più nelle mani del Napoli, quando rientra Olivera..."

L'editoriale di Umberto Chiariello su Lazio-Napoli:

"Lazio-Napoli è come un bicchiere mezzo pieno per alcuni e mezzo vuoto per altri. Se vogliamo dare voce ai seminatori di zizzania che danno vita al fuoco amico, possiamo parlare del terzo pari di fila, terza rimonta subita e due sanguinose arrivate nei minuti finali. I rimpianti sono tanti e c’è la paura che l’Inter sorpassi il Napoli e il destino non è più nelle mani del Napoli. Oggi l’Atalanta si è tirata fuori dalla lotta scudetto dopo tre sfide facili fallite, mentre Raspadori nel suo ruolo ha mostrato come sia l’uomo giusto. Ci sono risorse importanti nella squadra che possono dare una grande mano. Il pareggio con la Lazio me lo tengo buono e quando rientrerà Olivera il 3-5-2 con Raspadori vicino a Lukaku può essere importante, con la terza variazione tattica che può dare un quid in più".