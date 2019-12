Umberto Chiariello: “Guardo la Primavera e ci sono tutti nomi esotici, stranieri. Brava Inter a schierare in campo Esposito”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Non si può fare un complimento a Cristiano Ronaldo che scatta la polemica. Perfino Savoldi dice che lui saltava di più, io che ho in antipatia Marco Giordano - che critica il fatto che si parli solo del gol di Ronaldo -, confermo che quello è un grandissimo gol. Di testa, Cristiano Ronaldo, è tra i più forti. Mi fa piacere sapere che l'Inter mette in campo un ragazzino napoletano, Esposito. Leggo le formazioni della Primavera e mi cascano le braccia: tutti nomi esotici, stranieri, nulla contro di loro. Il campionato propone di nuovo la Juve in fuga e l'Inter che deve aggrapparsi con le unghie e con indenti. Anche la Roma trova una Fiorentina non al completo, Chiesa è diventato un caso. Vedremo se le prime della classe, percorreranno ancora questa strada".