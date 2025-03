Chiariello: "Giuntoli mise le mani addosso ad un calciatore del Napoli!", ecco chi | VIDEO

Notizie calcio Napoli - Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello, ha svelato un retroscena da spogliatoio che ha visto coinvolto Cristiano Giuntoli, ai tempi del Napoli, e un calciatore.

Queste le parole di Umberto Chiariello, il riferimento è ad una presunta lite con De Guzman:

"A Napoli Giuntoli mise le mani addosso ad un calciatore che non se ne voleva andare! Ve lo ricordate un certo olandese che venne al Napoli, che il Napoli provò a vendere? Tu sei lì, sei il responsabile del settore tecnico, in che modo hai aiutato Thiago Motta a fare bene? Perché Chiellini è stato emarginato, ti faceva ombra Chiellini? Io, se fossi un vero dirigente della Juventus, Thiago Motta e Giuntoli li avrei mandati entrambi a calci in cu*o!".

Il calciatore Jonathan De Guzman qualche anno fa, in un'intervista a volkskrant.nl, confermò:

"Giuntoli mi tirò un pugno in faccia, a separarci fu Zuniga. Mi disse che dovevo andarmene. Chiesi ad Advocaat (allora allenatore del Sunderland, ndr) di fare calmare Giuntoli ma lui parlava l'inglese a malapena quindi non funzionò. L'1 settembre, a mercato ormai chiuso, Giuntoli mi convocò negli spogliatoi, mi disse: 'Tu te ne andrai pezzo di m***, l'hai promesso'. Io gli risposi che non avevo promesso niente. Mi arrivò un pugno dritto in faccia. Poi sono impazzito. Abbiamo iniziato a litigare, le sedie sono cadute. Ci divise il mio compagno Zuniga che mi disse di andare a casa".