Chiariello furioso: "Ma che rigore è su Cuadrado? E' lui che cerca Perisic! Sembra un piatto apparecchiato..."

"È destino: un deja vu. Ma che rigore è quello di Cuadrado? Cerca lui la gamba di Perisic, lo dice pure Alex Del Piero. Cuadrado: un nome, una garanzia. Tutto molto nauseabondo. Sembra un piatto già apparecchiato. Lorenzo, per favore: vincete a Firenze e allontanate questo schifo. Quando dico che testa a testa con la Juve c’è sempre da temere il trappolone, eccolo puntuale. E come ti sbagli. Un film già visto. Ora la pressione è tutta sul Napoli. Ragazzi, ribellatevi. Vincete in barba a tutto e tutti. Che per una volta non vinca l’arroganza del potere". Questo il commento del collega di Canale 21 Umberto Chiariello.