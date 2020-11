Chiariello: "Fabian l’uomo più sopravvalutato del campionato! Napoli senza capo e senza coda, il gol di Ibrahimovic Koulibaly ce l’ha sulla coscienza"

Napoli-Milan - Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato nel corso di Campania Sport, in diretta su Canale 21:

“Se tre indizi fanno una prova, il Napoli al San Paolo è alla terza sconfitta consecutiva: non poteva sembrare il ko con l’AZ, un incidente di percorso s’è detto. Poi il Sassuolo senza attaccanti, poi Zlatan fa la differenza. Dobbiamo fare un’analisi, c’è un problema di costruzione del gioco da parte del Napoli: è evidente, il peggiore in campo per me è stato l’uomo più sopravvalutato di questo campionato. Ovvero Fabian: non so come vediate il calcio, per me un centrocampista di regia deve avere postura, velocità di pensiero e capacità di giocare rapidamente. Di queste tre cose fondamentali, Fabian non ne ha nessuna. Oggi ho visto Rodrigo De Paul, che giocatore! Se danno 80 milioni per Fabian, diamolo e prendiamo Fabian a 40. Il problema del Napoli non è Fabian, è che è stucchevole e la squadra non si muove. È la formazione schierata da Gattuso, giocare col 4-2-fantasia ed i folletti in attacco si sono storditi tra di loro. Nessuno ha inciso, il migliore è stato Politano quando ha giocato sulla fascia. Mi dispiace vedere una squadra con talento e con una rosa profonda prendere gol sempre uguali: oggi si marca a cinque metri, il gol di Ibrahimovic Koulibaly ce l’ha sulla coscienza. E sul secondo gol pure se lo perde e si distrae. In questo momento Gattuso deve capire come impostare questa squadra, perchè oggi abbiamo visto un Napoli senza capo e senza coda”