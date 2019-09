Chiariello: "Elmas strepitoso, che scoperta! Juve squallida a Firenze, grande risposta del Napoli che vuole giocarsi lo scudetto" [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - L'editoriale di Umberto Chiariello al termine di Napoli-Sampdoria: "I giorni di pausa delle Nazionali non sono facili da trascorrere, tanto che l'attenzione è cauta sugli spogliatoi che oggi erano perfettamente funzionanti. Ora arriva la Champions e il Liverpool di Mané e Salah. Perdere le due gare con il Liverpool quest'anno non cambia nulla, il Napoli si gioca il passaggio del turno con Salisburgo e Genk. Con la Samp è stata decisiva, dopo la sconfitta con la Juve era importantissimo ripartire. Partita squallida della Juve a Firenze con uno 0-0. Il Napoli deve migliorare in difesa, Meret uno dei migliori in campo. Elmas strepitoso, io avevo dei dubbi visti i 19 anni, ma se è questo Ancelotti e Giuntoli hanno scoperto un talento. Il Napoli è competitivo, ed è a un punto dalla Juve pronto a giocarsi lo scudetto".