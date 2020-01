Chiariello: "De Laurentiis può anche cedere il Napoli perché non riesce a reggere il ritmo delle altre" [VIDEO]

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli i giovani talenti italiani non li prende perché costano troppo. De Laurentiis ha tre strade: la prima è cedere il club perché non può reggere il ritmo delle altre, la seconda è fare qualche magia societaria oppure trovare investitori per rafforzare la società, la terza è che il Napoli diventi un'Atalanta in grande".