Chiariello contro il Parma: "Non dimentico chi con la frode ci mandò in Serie B, oggi ci torna! Il tempo è galantuomo"

Napoli - Umberto Chiariello non dimentica la storia e torna su quel 10 giugno del 2001, dove arrivò la tanto discussa vittoria del Verona a Parma alla penultima di campionato, che fu fatale per il Napoli che poi retrocesse in Serie B. Questo il commento di Umberto Chiariello su Twitter dopo la sconfitta del Parma a Cagliari nel finale: "Io non dimentico. Chi con la frode ci mandò in B, oggi ci torna. Il tempo è galantuomo. Io non sono tra quelli che vuole il Cagliari in B. Io tifo tutte le squadre del centro-sud (in particolare). Mi piacerebbe tanto che con Roma e Cagliari finalmente si ricomponesse il rapporto tra tifosi. Parma e Verona no: il biscotto di Tanzi, Pastorello e complici resta per sempre"