Chiariello: "Club miope, Insigne poteva ancora essere importante. Dominate Juve e Milan con le pezze al fondoschiena, ma il vero Napoli..."

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda su Canale 21:

"Il Napoli mantiene a distanza la Juventus, a cinque punti che sono praticamente sei perché all'andata i partenopei hanno battuto i bianconeri e al ritorno hanno pareggiato. La partita si è giocata nonostante i tanti dubbi: nel Napoli c'erano tanti positivi che hanno messo in discussione il regolare svolgimento della gara. Napoli a Torino con tante assenze. La Juventus avrebbe dovuto battere il Napoli con estrema semplicità, ma non è accaduto grazie ad una grande prestazione della squadra di Spalletti. Il Napoli avrebbe meritato la vittoria. C'è stato un clamoroso episodio non visto dall'arbitro: un rigore non fischiato a Di Lorenzo. Peccato.... C’è un grande rammarico generale, perché se il Napoli con le pezze al fondoschiena domina con la Juventus e con il Milan, è un peccato clamoroso uscire dalla corsa scudetto per le mancate vittorie contro Verona, Empoli e Spezia. Vorrei poi capire quale sia il vero Napoli...