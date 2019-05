Chiariello: "Che belle le favole nel calcio come Sarri, alla Juve diventerà un nemico sportivo"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento con l'editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: "Sono molto contento che Sarri abbia vinto l'Europa League perchè è un uomo che ha vissuto tutti i campi periferici per la sua idea del gioco. La vittoria dell'Europa League è un traguardo importante per chi crede nel merito. Poi, andrà alla Juventus? Diventerà un nemico sportivo nell'accezione sana del termine. L'arrivo di Di Lorenzo ha scatenato un linciaggio mediatico che mi ricorda l'arrivo di Sarri e altri giocatori. Voglio dire che la sua è una bella favola che mi ricorda Moreno Torricelli e non dimentichiamoci che l'Empoli è un'ottima bottega".