Chiariello: "C'è tensione in casa Napoli, i giocatori aspetteranno al varco De Laurentiis"

Umberto Chiariello, giornalista:

“Il Napoli si appresta ad una rivoluzione dovuta alle maledette multe e minacce di processi per lesioni ai diritti d'immagine. I rinnovi saranno difficili se non impossibile, tanto che il Napoli sarà costretto ad una rivoluzione. I giocatori aspetteranno De Laurentiis al varco. Anche la cassa integrazione non è piaciuta, ma lui non ha fatto nulla di illegale. Il calcio Napoli in quanto società, in questo momento, non mostra appeal e soprattutto ha una tensione troppo alta con i suoi giocatori".