Chiariello: "Osimhen pensasse a segnare! Garcia va rispettato, ADL faccia come Berlusconi con Sacchi" | VIDEO

Napoli - Umberto Chiariello attacca Kvaratskhelia e Osimhen per quanto accaduto in Bologna Napoli, con i due giocatori che hanno avuto una reazione contro Rudi Garcia al momento dell'uscita dal campo.

Bologna Napoli: Chiariello attacca Osimhen e Kvara

Questo il commento di Chiariello contro Kvaratskhelia e Osimhen dopo la partita del Napoli:

"Faremo contestazione. Questo era il trend dei tifosi sui social dopo Braga. A Bologna la prestazione c'è stata, loro non hanno mai tirato in porta. Da quando il Bologna è allenato da Thiago Motta non era mai successo che non facesse un tiro in porta in un'intera frazione di gioco, col Napoli è accaduto. Il problema è con Rudi Garcia, i giocatori devono fare i professionisti e non possono mandare a quel paese il proprio allenatore.

Osimhen pensasse a segnare, è se non mette lui il pallone in porta se non si è vinto. E' comprensibile se prendi palo, traversa, rigore sbgliato. Lo scorso anno ti entrava tutto e oggi niente. Non è compito tuo Osimhen decidere come giocare. Uno che non vuole firmare nemmeno per 11 milioni di euro. Kvaratskhelia era inguardabile e stanco, giusto cambiarlo. La stesa e identica sostituzione che ha sempre fatto Spalletti.

De Laurentiis ha visto la prestazione del Napoli e perciò ha mandato quel messaggio. Non dite che c'è differenza nel gioco con quello di Spalletti rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo, perché oggi le cose non vanno bene a Kvaratskhelia e Osimhen rispetto lo scorso anno è questa la differenza. Natan è un buon giocatore, aveva bisogno di tempo per recuperare dall'infortunio al ginocchio che hanno nascosto per evitare altre polemiche. Il Napoli c'è, calma perché ci saranno risultati le altre faticano a differenza nostra. Se gli attaccanti si svegliano forse rimontiamo. Loro però devomo rispettare il loro ruolo. Dove sta scritto che Osimhen deve decidere di giocare a 2 punte? Ha preso il patentino a Coverciano? Qua deve intervenire il presidente nello spogliatoio come fece Berlusconi col Milan di Sacchi e dire questo è l'allenatore per due anni e va rispettato, se non vi sta bene andate via".