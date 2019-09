Chiariello a RPN: "Sono ottimista, il Napoli competerà per lo scudetto. Super Lega? Ammazzerà le favole nel calcio"

Notizie Calcio -In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore:

"La Gazzetta dello Sport, come ogni anno, pubblica stipendi netti dei calciatori e monte ingaggi lordi della società. Questo mi fa pensare che la storia non fa prigionieri. L'ineluttabile destino del calcio europeo va verso la Super Lega. Il club esclusivo fatto dalle 12 o 14 società, ovvero Real Madrid, Barcellona, PSG, Juventus, Bayern Monaco, Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, alle quali forse aggiungiamo Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Milan o Inter, non credo il Napoli. La Super Lega sarà la morte del calcio europeo, sarà il calcio d'elite, sarà la sfida dei giganti. Noi abbiamo bisogno delle favole nel calcio, e la Super Lega ammazza le favole. Mancava solo il San Paolo per distrarci da un momento fondamentale per il Napoli. Io sono ottimista, per me competeremo per lo scudetto. Nessuno, però, può negare che se non riuscissimo a battere la Sampdoria e a giocarcela con il Liverpool, ci sarebbe una crisi clamorosa. Ci vuole testa e garra totale, non si può mollare nulla. Anche il test del Liverpool sarà importantissimo. Torniamo a pensare al campo. Queste due partite sono decisive, per un campionato di vertice".