Chiariello: "A goccia a goccia si fanno i mari! La vittoria di oggi la farei leggere sui libri classici"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo editoriale su Campania Sport:

“Una vittoria, quella su Juric che sembrava stregato e che evocava fantasmi recenti. Una vittoria che ha visto varie situazioni di gioco che hanno mano a mano favorito il Napoli: un rigore sbagliato su cui dovremo tornare, un gol annullato per fuorigioco millimetrico, un palo. Sembrava che il Torino potesse fare lo scherzetto, alla fine Osimhen ha tolto le castagne dal fuoco. La vittoria di oggi la farei leggere sui libri classici, lo slogan sarebbe ‘gutta cavat lapidem’. La goccia che perfora la roccia, una citazione che troviamo in Seneca, in Ovidio e nel Medioevo, e non con la forza bensì con lo stillicidio goccia dopo goccia. Il Napoli di oggi in cosa differisce da quello dello scorso anno? Nella testa del suo allenatore, trasferita alla squadra la capacità di scavare la roccia: Koulibaly che va all’arrembaggio, Mertens che ci mette il piede, Osimhen che sbaraglia la concorrenza con una martellata di testa. Questo quando la partita sembrava sfuggire di mano, e ora Mourinho nella gara che potrà dimostrare molte cose: non ho moltissimo da aggiungere, l’emozione è ancora forte per una vittoria difficile, ma le partite si vincono anche con le grandi parate di Ospina e gli errori del Torino. Non ci dobbiamo esaltare, però un favolista come Esopo disse ‘a goccia a goccia si fanno i mari’ e le favole ci piacciono assai”