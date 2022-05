Chiariello a CN24: "Spalletti riconfermato? Ci metto la mano sul fuoco. Non ho capito lo striscione fuori al Maradona"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Sono convinto che Spalletti rimarrà a Napoli, metto la mia mano sul fuoco anche se rischio di scottarmi. Stiamo esagerando tutti su questo allenatore che ha un contratto e ha raggiunto l'obiettivo aziendale che era la Champions. De Laurentiis continua a dire che Spalletti è il migliore allenatore che ha avuto, che è un'ottima persona anche se gli ha chiesto più presenza in città. Quest'ultima cosa, lo dico francamente, lascia il tempo che trova. Lo striscione? Non lo capisco, serve più per attaccare De Laurentiis che l'allenatore. Sono stato critico con Spalletti per come ha gestito la corsa Scudetto, ma si sta esagerando.

La perdita di Insigne è pesantissima per me in chiave Napoli. Non sono tra quelli che sta facendo il countdown per non vederlo più. Non sarà ricordato come un campionsissimo, ma lui è entrato nella storia del club e lo dicono i numeri partecipando ad 1 gol su 4 nell'ultimo decennio. Non parliamo solo di un attaccante ma di un vero regista offensivo. Non è vero che non ha avuto personalità perchè ha segnato contro tutte le big e nelle gare decisive".