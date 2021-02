Chiariello a CN24: "L'avventura di Giuntoli a Napoli è agli sgoccioli, non c'è più rapporto di fiducia tra la proprietà e lui"

Napoli Calcio - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Giuntoli è un problema più serio di Gattuso in questo momento: ha contratto lungo ed oneroso, ballano 5-6 milioni. Non c'è più rapporto di fiducia tra proprietà e responsabile dell'area tecnica, c'è una rottura irreversibile.

Giuntoli merita rispetto perchè viene dalla gavetta, ma è stato accentratore perchè ha messo fuori De Matteis ed altri inserendo i suoi uomini. La sua capacità di incidere sull'allenatore è zero. De Laurentiis deve uscire allo scperto, non può dire va tutto bene: deve prendere una decisione. Credo che l'avventua di Giuntoli a Napoli sia agli sgoccioli.

Gattuso? Fossi in ADL non prenderei scelte affrettate anche se non so chi possa salvarlo in caso di imbarcate con Atalanta-Juve. Benitez? Mi dicono ci sia stato un contatto e che sarebbe disponibile ad arrivare, questo sono notizie di seconda mano sia chiaro: non sono mie. Koulibaly? E' un acquisto di Bigon così come Jorginho e Mertens e non di Benitez che portò Albiol, Callejon, Zapata, Michu, De Guzman, David Lopez e Reina dal Liverpool quasi gratis".