Chiariello a CN24: "Insigne sta rosicando? No ma c'è una frase che lo ferisce ed è ingiusto!"

Umberto Chiariello è intervenuto a CalcioNapoli24live soffermandosi sul momento del Napoli in campionato:

Quando una squadra più debole si difende da quella più forte, sei portato a sbagliare sotto pressione. Il Napoli ha vinto perchè ha costretto lo Spezia a fare gli errori che gli sono costati la partita. Tre errori difensivi dello Spezia non sono un caso. Sono la conseguenza della forza del Napoli. Spalletti ha perfettamente ragione quando cerca di tenere alta l'attenzione.

Quando dice che un'altra squadra può ripetere il cammino del Napoli nel girone di ritorno, si riferisce all'Inter. Inter che è gasatissima dopo due vittorie di fila. E se uno va vedere il calendario i nerazzurri possono fare filotto di 8-9 partite senza problemi e può metterci pressione. Dove finisce il discorso di Spalletti? Il girone di andata dell'Inter conta sei sconfitte e può pesare. Anche se facesse 50 punti al ritorno li somma sempre a quelli dell'andata, ovvero 38. Al Napoli basta fare 40 punti nel girone di ritorno ed è al riparo da ogni sorpresa. Già ne ha fatti sei. Ne mancano 34, che vuole dire un cammino tranquillo. Per perdere questo scudetto deve suicidarsi: può rallentare a dismisura ma si tratta di un cammino tranquillo.

Insigne sta rosicando? No, non credo che gli rode. Lui è contento che il Napoli stia vincendo il campionato, sono convinto. Sarà triste e dispiaciuto, sarà umano: più il dispiacere di non esserci per quello che ha sognato per tanti anni. Poi quando dicono che stiamo vincendo perchè non c'è più Insigne lo feriscono, ed è anche ingiusto perchè ha dato tanto e anche con professionalità. Così come Mertens, così come Koulibaly: avrebbero voluto lasciare Napoli con un titolo.