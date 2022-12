Chiariello a CN24: "Già chiuso il mercato del Napoli, Spalletti ha fiducia in Demme. Raspadori come Montella, nulla da dire sulle amichevoli"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli non ha giocate le amichevoli con Villarreal e Lille. Sono state partite solo per assaporare il calcio vero con due squadre di buon livello. A me non importa niente da queste amichevoli, dobbiamo trarre zero conclusioni da queste partite, a parte dal fatto che Spalletti sa che deve puntare su Raspadori. Ho visto un Ndombele migliorato fisicamente. Su Raspadori è stato fatto un esperimento, ma il suo ruolo è quello di sottopunta, può essere il Montella del Napoli, che non trovava molto spazio visiti i campioni ma si faceva sempre trovare pronto con gol e giocate.

Il Napoli doveva ricoprire le altre due falle se vogliamo così chiamarle: il vice Di Lorenzo e il terzo portiere, dove arriveranno Bereszynski e Contini per coprire questo vuoto. Demme credo resterà, se non gioca è perché fisicamente non sta bene. Spalletti vuole che resta e non ha assolutamente bocciato il giocatore. Spalletti non vuole cambiare niente, ha fiducia anche in Demme. Poi se il centrocampista vuole andar via è un altro conto. Sono scettico che vada via Demme e Giuntoli porti un altro giocatore, vedo già chiuso il mercato del Napoli. Difficile trovare una squadra che paghi a Demme lo stipendio che gli permette il Napoli".