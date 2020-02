Chiariello a CN24: "Demme è il Ciccio Romano dei giorni nostri. Petagna? Bisogna fare un triplo ragionamento"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Mancava un centrocampista di riferimento con la gestione Ancelotti. E' bastato un Demme qualsiasi che fuoriclasse non è, ma è un buon giocatore che ha fatto quadrare tutta la squadra. E' un po' il Ciccio Romano dei giorni nostri. Per l'attacco c'è un discorso di fondo da fare: se Petagna viene per sostituire Mertens, il Napoli perde di qualità offensiva. Dries è un giocatore fresco in grado di poter fare ancora la differenza. Viceversa, se viene ad aggiungersi a questi Mertens e Milik, direi è una buona soluzione. Se invece Petagna viene al posto di Milik, credo che siamo lì come valori. Commisso? Ha l'ingenuità del neofita, è uno genuino che ancora si scandalizza: il primo rigore è una aberrazione regolamentare"