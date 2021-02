Chiariello: "36 milioni buttati tra Lobotka e Rrahmani, De Laurentiis furioso con Giuntoli"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Campania Sport:

"Ora il Napoli si dovrà ridimensionare, i tempi grami stanno per arrivare. Mala tempora currunt. In questo momento dobbiamo dare tempo a De Laurentiis di rifondare tutta l'area tecnica del Napoli, non si può continuare in questo modo con Giuntoli da separati in casa. Giuntoli ha fallito, l'area tecnica va azzerata. Ha fallito completamente. Perché Lobotka non gioca mai? Perché Rrahmani non gioca mai? Ma ha parlato con Gattuso prima di comprarli? 20 milioni per uno, 16 milioni per l'atlro, soldi buttati. De Laurentiis è furioso".