Chiacchio: "Caso plusvalenze Juve, nuove intercettazioni: ci sarà un nuovo processo, si rischiano sanzioni serie"

Edoardio Chiacchio, avvocato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“C'era stato un proscioglimento nei primi due gradi, ma vista l'acquisizione di nuovi dati e intercettazioni si chiedere la riapertura che porterà ad un nuovo processo. Cosa rischiano? Si rischiano sanzioni serie. Il Napoli non c'è in quanto non ci sono stati contatti con la Juventus in quel caso. Napoli e Chievo sono fuori in quanto non figurano nell'inchiesta".