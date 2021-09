Chiacchio: "Anguissa, Koulibaly e Osimhen in Coppa d'Africa? Ecco come il Napoli potrebbe spuntarla"

Napoli calcio - Eduardo Chiacchio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Coppa d'Africa? Per quanto concerne la valutazione globale e politica, si potrebbe pensare ad un accordo tra la Federcalcio africana, la FIGC con i club che hanno calciatori impegnati per vedere ridotti al minimo il periodo in cui dovranno essere utilizzati. Determinante però è il parere del giocatore perché se riterrà di appoggiare, parlo del caso del Napoli, di restare ci saranno motivi per sperare in qualcosa di positivo. Se un calciatore, per esempio, ha subito infortuni e la partecipazione alla Coppa d'Africa potrebbe compromettere il suo campionato allora può esserci la causa di forza maggiore. La prima possibilità di carattere politico può essere un argomento valido per chiedere nuovo rinvio di questa manifestazione"