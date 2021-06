Chiacchio a CN24: "Superlega? Può succedere davvero di tutto: se la Juve non firma la clausola FIGC è fuori dal campionato"

Superlega - Edoardo Chiacchio ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "Se l'audio di Pjanic fosse stato manomesso a titolo di frode? Non c'è nessuna connessione tra il risultato di campo e questo audio, Orsato è considerato il migliore arbitro italiano. Credo sempre nella buona fede degli arbitri, non posso pnesare possa agire di malafede. Superlega? Dal punto di vista giuridico può accadere davvero di tutto, sono sentenze di carattere e valenza europeo. Ho visto malissimo questa creazione della Superlega, voler proseguire con una cosa che non verrà riconosciuta è stata digerita male da Fifa, Uefa e stessa Figc. Quest'ultima ha subito ricorso ai ripari prevedendo una clausola in cui le squadre dovranno frimare la rinuncia totale alla Superlega. Se la Juve non firmerà sarà fuori dal campionato italiano. Sono curioso di vedere cosa succederà"