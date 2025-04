"Chi vincerà lo scudetto tra Inter e Napoli?", la risposta del vice allenatore del Bologna

Ultimissime Serie A - Pasqua indimenticabile per Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, subentrato a Vincenzo Italiano oggi contro l’Inter data la squalifica del tecnico degli emiliani.Â

"Corsa scudetto Inter-Napoli, chi vince?", la risposta di NiccoliniÂ

L’allenatore in seconda ha commentato in conferenza stampa la vittoria allo scadere con gol di Riccardo Orsolini e gli è stato chiesto anche un pronostico sulla corsa scudetto adesso: “Finale fantastico stasera, abbiamo giocato contro una delle più forti del mondo e siamo felici perché questa è una vittoria pesante che ci dà forza anche per le prossime gare”.Â

Su chi punterebbe su Napoli e Inter dopo averle affrontate entrambe di recente, risponde così: “Non me la sento di scommettere, di sicuro però parliamo di due squadre fortissime che se la giocheranno fino alla fine”.Â